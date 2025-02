Petrobras joga Ibovespa para baixo apesar de alta em NY

Além disso, alguns papéis mais sensíveis ao ciclo econômico avançam na esteira do juros futuros, que mais cedo estavam em queda, mas zeraram o recuo há pouco, limitando a desvalorização do principal indicador da B3.

"Parece ser um bom dia para tirar alfa, para ter esse diferencial. Não tem um vetor específico", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

No exterior, destaque à divulgação da segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos referente ao quarto trimestre. O PIB cresceu ao ritmo anualizado de 2,3% no quarto trimestre de 2024, conforme o previsto.

O foco mesmo é a confirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que as tarifas sobre importações do Canadá e do México entrarão em vigor no próximo dia 4. Ele também anunciou que "da mesma forma, a China será sujeita a uma tarifa adicional de 10% nessa data", sem esclarecer se refere-se às tarifas já anunciadas e em vigor desde o início deste mês. Além disso, reforçou que a tarifa recíproca prevista para 2 de abril continua mantida.

Na quarta-feira à noite, a Petrobras fechou o quarto trimestre de 2024 com um prejuízo líquido de R$ 17 bilhões, revertendo o lucro de R$ 31 bilhões registrados no mesmo período de 2023. O resultado contrariou o Prévias Broadcast, de lucro. Em todo o ano de 2024, o lucro líquido da Petrobras somou R$ 36,6 bilhões, 70,6% a menos que o registrado no exercício de 2023.

Ao ajustar os dados pelos efeitos não recorrentes mencionados, o lucro líquido teria sido de US$ 3 bilhões, em linha com as estimativas, cita em nota Ruy Hungria, analista da Empiricus. Segundo ele, mesmo que os números ajustados tenham vindo como o esperado, a magnitude dos impactos é um ponto que deve incomodar os investidores.