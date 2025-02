Prejuízo líquido da Braskem é de R$ 5,649 bilhões no 4º trimestre, piora de 259% em um ano

A Braskem apresentou prejuízo líquido atribuível aos acionistas de R$ 5,649 bilhões no quarto trimestre de 2024, uma piora de 259% em relação às perdas reportadas no fim de 2023. O Ebitda recorrente foi de R$ 557 milhões, com queda de 47% frente ao resultado do mesmo período do ano anterior. A receita líquida de vendas, por sua vez, foi de R$ 19,152 bilhões, alta de 15% sobre o que foi visto um ano antes.

No acumulado de 2024, o prejuízo líquido foi de R$ 11,320 bilhões, uma deterioração de 147% ante 2023. O Ebitda recorrente foi de R$ 5,759 bilhões, alta de 54% sobre o ano anterior. Já a receita líquida de vendas somou R$ 77,411 bilhões, aumento de 10% sobre 2023.

A companhia explica que, no trimestre, o prejuízo teve impacto de R$ 4,7 bilhões de variação cambial negativa no resultado financeiro consolidado. O resultado financeiro líquido da empresa foi negativo em R$ 6,429 bilhões, 706% pior do que o de um ano atrás. Sem as variações cambiais, essa linha teria ficado negativa em R$ 1,7 bilhões, uma deterioração de 55% em relação ao resultado comparável no quarto trimestre de 2023.