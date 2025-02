Receita apreende R$ 3,76 bilhões em mercadorias de contrabando e descaminho em 2024

Já a apreensão de itens eletrônicos em 2024 registrou R$ 920 milhões, o maior resultado no histórico da Receita. As capturas de drogas pelo órgão atingiram o montante de 69,7 toneladas no ano passado, um novo recorde que superou em 5% o resultado anterior de 2020.

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, destacou as ações do órgão e afirmou que o Fisco trabalha para afastar a aceitação social que, segundo ele, existe em relação ao crime de contrabando. "É um grande dificultador do nosso trabalho", declarou.

"Reitero a vontade e o compromisso da Receita Federal e do Ministério da Fazenda em tornar a Receita Federal, de um lado, orientadora, amiga do bom contribuinte, mas por outro lado, muito dura em relação a criminosos que buscam se utilizar de estruturas empresariais de mercados específicos para lavagem de dinheiro para os seus feitos criminosos", disse Barreirinhas.