Sem concorrentes, Opportunity e 4UM arrematam concessão Agro Norte, a 1ª federal do ano

Ambas inauguraram as participações em leilões rodoviários em agosto do ano passado. As gestoras participaram, separadamente, da disputa pela concessão da BR-381 (MG). O trecho, conhecido como "Rodovia da Morte", foi arrematado pela 4UM.

Desde então, uniram-se duas vezes em consórcio para participar de certames. A primeira delas foi em setembro no leilão da Rota dos Cristais (BR-040 GO/MG), vencido pela francesa Vinci. Em dezembro, disputaram o leilão o Lote 3 do Paraná, arrematado pela CCR.

Agenda cheia

Após promover sete leilões rodoviários em 2024, o governo pretende mais do que dobrar o número neste ano. A previsão é realizar 15 certames até dezembro, sendo 12 de novos projetos e três de contratos repactuados.

O próximo leilão na agenda é o da Ponte Binacional São Borja - São Tomé, previsto para 4 de abril.

A disputa estava marcada inicialmente para janeiro, mas foi adiada por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).