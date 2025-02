Transpetro planeja atuar em rodovias e barcaças após lucro 74% maior em 2024

A Transpetro, braço de transportes da Petrobras, lucrou no ano passado R$ 866 milhões, alta de 74% em relação a 2023, com faturamento superior a R$ 13,88 bilhões, resultado 7,8% maior do que o do ano anterior. A empresa informou que pretende investir este ano para atuar em novos modais logísticos, e com isso aumentar ainda mais o seu faturamento, com atuação em rodovias e barcaças.

"Com a orientação estratégica de ampliar os negócios, neste ano a empresa dará início a investimentos para atuar no modal rodoviário e no transporte de bunker por meio de barcaças", disse a empresa em nota na quarta-feira, 26, mesmo dia da divulgação do balanço da sua controladora.

A companhia registrou um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 5,15 bilhões, 4,5% superior ao registrado em 2023. No ano passado, foram investidos R$ 420 milhões.