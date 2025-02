Valor por km do pedágio do túnel Santos-Guarujá será 9 vezes superior ao da Ponte Rio-Niterói

O túnel terá cobrança de pedágio na ida e na volta. O valor base apresentado no edital é de R$ 6,15 para carros, R$ 3,07 para motos e R$ 18,35 para ônibus e caminhões de dois a três eixos.

Na prática, devem ficar acima disso, uma vez que o edital prevê que os valores sejam corrigidos pela inflação daqui até o começo da operação na via.

No túnel, não haverá praça de cobrança. Em vez disso, será instalado um sistema automático livre (o chamado free flow), em que um sensor envia a cobrança para determinada conta. Também está previsto que a concessionária instale um radar fixo para controle de velocidade no túnel.

O edital prevê a possibilidade de criação de planos com valores específicos para diferentes categorias de usuários, dias da semana e horários - embora não haja detalhes de quem poderia ser beneficiado. O plano requer aprovação da agência reguladora e do poder concedente.

Projeto

Incluído no Novo PAC, o túnel será a maior obra do programa federal. Atualmente, mais de 21 mil veículos cruzam diariamente as duas margens utilizando balsas e catraias, além de 7,7 mil ciclistas e 7,6 mil pedestres. Com a nova estrutura, a travessia será feita em poucos minutos, reduzindo filas e otimizando o fluxo logístico do Porto de Santos.