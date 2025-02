Agências bancárias fecham nos dias 3 e 4 de março; Quarta-Feira de Cinzas terá horário parcial

As agências bancárias de todo o País estarão fechadas nos dias 3 e 4 de março, próximas segunda e terça-feira, respectivamente, conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), por conta do carnaval. Já na Quarta-Feira de Cinzas, dia 5, o horário de atendimento será parcial, com as agências reabrindo às 12 horas.

O Conselho Monetário Nacional, ligado ao Banco Central (BC), estabelece os horários de funcionamento dos bancos por meio da resolução nº 4.880 de 23/12/2020. Esta norma exclui sábados, domingos, feriados e a segunda e terça-feira de carnaval como dias úteis para o mercado financeiro.

Com isso, além de as agências não realizarem atendimento presencial, compensações bancárias, incluindo as Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED), estarão suspensas, só retomando na Quarta-Feira de Cinzas.