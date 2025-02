Alckmin afasta heterodoxia para conter preço dos alimentos

"O que aconteceu em 2024? Nós tivemos dois problemas, um foi a seca. Você pegar o café, por exemplo, seca e calor, não tem nada pior. Então, a expectativa do clima para esse ano é boa", disse.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, o governo avalia zerar temporariamente o imposto de importação de todos óleos vegetais, de acordo com fontes. A proposta está em análise no âmbito do grupo interministerial que discute medidas para redução dos preços dos alimentos.