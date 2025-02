Banco credita por engano US$ 81 trilhões em conta de cliente em transação que seria de US$ 280

O Citigroup creditou erroneamente US$ 81 trilhões na conta de um cliente no último mês de abril, quando pretendia creditar US$ 280, segundo reportagem do jornal britânico Financial Times, que cita um relatório interno do banco e pessoas familiarizadas com o evento. O banco disse ao jornal que seus "controles de detecção identificaram prontamente o erro" e que a transferência foi revertida.

A transferência interna não teria sido notada por um funcionário de pagamentos e por um segundo funcionário designado para verificar a transação antes que ela fosse aprovada para ser processada no início do expediente no dia seguinte.

Um terceiro funcionário teria detectado um problema com os saldos das contas do banco, notando a transferência 90 minutos após ela ser lançada.