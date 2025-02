BC pede que instituições indiquem associações representativas para governança de boletos

O Banco Central pediu nesta sexta-feira, 28, que as instituições participantes do arranjo de boletos indiquem qual associação as representará na estrutura de governança responsável pela convenção da modalidade. A necessidade de criar essa estrutura havia sido determinada pela resolução número 443, publicada pelo BC no dia 12 de dezembro.

O comunicado, assinado pelo chefe substituto do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do BC, Renato Kiyotaka Uema, informa que o Comitê Provisório de Governança de Boletos já está apto a receber as indicações.

O colegiado vai oficiar as associações representativas para "ampla divulgação perante suas entidades associadas", diz o texto.