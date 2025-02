Bolsas da Ásia fecham em forte baixa, após Trump renovar ameaças tarifárias

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em forte baixa nesta sexta-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmar que irá tarifar importações do México e do Canadá na próxima semana e dobrar as tarifas a produtos chineses para 20%.

Liderando as perdas na Ásia, o índice sul-coreano Kospi caiu 3,39% em Seul, a 2.532,78 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 3,28% em Hong Kong, a 22.941,32 pontos, o japonês Nikkei perdeu 2,88% em Tóquio, a 37.155,50 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,49% em Taiwan, a 23.053,18 pontos.