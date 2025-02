Bolsas da Europa fecham sem rumo único diante de apreensão com tarifas; Londres avança

Na quarta-feira, Trump anunciou tarifas de 25% sobre automóveis e outros produtos da UE, prometendo divulgar mais detalhes em breve. Já na quinta-feira, após se reunir com Starmer na Casa Branca, o republicano declarou que pretende fechar rapidamente uma série de acordos comerciais com o Reino Unido.

Os desdobramentos tarifários com impacto potencial no fluxo global do comércio diluíram o impacto das vendas no varejo alemão acima das expectativas do mercado. Por outro lado, a taxa anual do CPI da Alemanha ficou em linha com as previsões.

Segundo a Capital Economics, os sinais de desaceleração da inflação na zona do euro podem levar o Banco Central Europeu a considerar mais cortes nas taxas de juros neste ano.

Em Paris, as ações do Casino despencaram 16% após a acionista do Grupo Pão de Açúcar anunciar resultado abaixo das expectativas.

O setor de defesa e aeroespacial (+0,7%) encerrou a sessão da sexta em destaque. O setor automobilístico conseguiu subiu 0,45%, em recuperação da queda da véspera. Na contramão, os índices de tecnologia (-1,54%) e varejo (-0,22%) caíram nesta sexta.