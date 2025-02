Casino reduz prejuízo a 295 milhões de euros em 2024

O Casino registrou prejuízo líquido de 295 milhões de euros em 2024, valor que representa apenas uma fração da perda de 5,661 bilhões de euros que o grupo varejista francês amargou em 2023, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 28. As vendas líquidas totalizaram 8,474 bilhões de euros, com queda de 5,4% ante o anterior. Já o Ebitda ajustado diminuiu 24,7% no ano passado, a 576 milhões de euros. O Casino abriu mão do controle no Grupo Pão de Açúcar (GPA) no ano passado, mas ainda é acionista na varejista brasileira.