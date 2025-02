Cautela pré-carnaval, fatores locais e commodities impedem Ibovespa de subir com NY

O Ibovespa cede no início deste último pregão da semana e de fevereiro, mas defende a marca dos 124 mil pontos do fechamento da sessão anterior. Assim, por ora, indica que encerrará o mês com desvalorização de 1,16%. Com o feriado do carnaval se aproximando e a agenda esvaziada de indicadores no Brasil nesta sexta-feira, 28, a liquidez tende a diminuir e não se pode descartar volatilidade.

O único dado de peso da parca agenda de indicadores desta sexta-feira, o PCE norte-americano veio dentro do esperado e não provocou grandes reações nos ativos aqui e no exterior.

O indicador de inflação predileto do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) em suas tomadas de decisões sobre juros mostrou um resultado dentro do esperado em janeiro ante dezembro (0,3%) e na comparação com janeiro de 2024 (2,5%). Em Nova York, os índices de ações futuros mantiveram-se em alta leve bem como os rendimentos dos Treasuries.