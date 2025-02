Confiança empresarial cai 0,3 ponto em fevereiro ante janeiro, para 94,7 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 0,3 ponto em fevereiro ante janeiro, para 94,7 pontos, em seu quarto recuo consecutivo, alcançando o menor nível desde maio de 2024, informou nesta sexta-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 0,8 ponto no mês.

"Apesar da leve queda no mês, este foi o quarto recuo consecutivo do ICE, evidenciando o enfraquecimento do ambiente de negócios neste início de ano, especialmente nos segmentos de serviços e comércio", disse em nota Aloisio Campelo Jr., pesquisador do FGV Ibre.

O especialista destacou a perda acumulada de 5,6 pontos nos últimos quatro meses do indicador que mede o otimismo sobre a evolução da situação dos negócios nos seis meses seguintes, um sinal claro de que as empresas projetam um cenário de desaceleração econômica em 2025.