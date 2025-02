Consumidores reduzem levemente expectativa de inflação na zona do euro em janeiro, diz BCE

No mês passado, o BCE cortou as principais taxas de juros da zona do euro em 25 pontos-base. Ao longo de 2024, as taxas já haviam sido reduzidas em quatro ocasiões.

A pesquisa do BCE engloba 11 países da zona do euro, que representam 96% do Produto Interno Bruto (PIB) e 94% da população do bloco.