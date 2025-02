Correção: Bolsas de NY fecham em alta após sessão volátil com dados nos EUA e Trump-Ucrânia

Havia uma incorreção no segundo parágrafo da nota publicada anteriormente sobre as variações dos índices no mês. Segue nota corrigida:

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 28, após uma sessão de volatilidade e de repetidas inversões de sinal em meio a discussões entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky no Salão Oval. Inicialmente, o mercado reagiu em baixa às manchetes de tensões na Casa Branca, mas acabou engrenando uma recuperação. A expectativa reforçada de corte das taxas de juros pelo Federal Reserve após dados de inflação em linha com o esperado e queda dos gastos com consumidor nos EUA também impulsionou Wall Street.

O índice Dow Jones subiu 1,39%, a 43.840,91 pontos, o S&P 500 avançou 1,59%, a 5.954,50 pontos, e o Nasdaq ganhou 1,63%, aos 18.847,28 pontos. Na variação mensal, o índice Dow Jones recuou 1,58%, o S&P 500 cedeu 1,42% e o Nasdaq caiu 3,97%.