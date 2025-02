Dólar sobe 1,50% e supera R$ 5,91 com Gleisi e bate-boca Trump/Zelensky

"A justificativa para esse movimento é talvez a tensão que traz a posse da ministra nessa posição, que é importante com relação à negociação das pautas de reformas e de medidas econômicas com o Congresso", afirma Costa.

A chegada de Gleisi ao Planalto é vista por analistas como um sinal de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, premido pela queda de popularidade, pode estar inclinado a adotar medidas vistas como populistas pelos investidores. Há receio também de que haja atritos com o grupo de partidos que compõe o chamado Centrão, considerado essencial para aprovação das pautas do governo. Gleisi assume a posição no lugar de Alexandre Padilha, que foi deslocado para o ministério da Saúde.

Após ressaltar que Gleisi é "muito próxima ao presidente Lula" e crítica da agenda economia de Haddad, o analista político da Warren Investimentos, Erich Decat, levanta hipóteses sobre o comportamento de Gleisi como ministra.

"Vai atirar pedras como fez inúmeras vezes ou vai ajudar na construção de uma maioria dentro do Congresso, entorno da agenda Haddad?, questiona Decat. "A ausência do Centrão no núcleo duro do governo o exime de assumir qualquer compromisso, no curto, é principalmente no médio e longo prazo. E isso pode ser um problema para o governo a depender da pauta".