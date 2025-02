É necessária postura gradual e cuidadosa em relação a cortes de juros, diz Dave Ramsden, do BoE

O vice-presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Dave Ramsden, defendeu uma postura "gradual e cuidadosa" no que diz respeito a mais cortes de juros pelo BC britânico. Segundo ele, no entanto, a queda dos juros não precisa ser necessariamente lenta.

"Poderá haver circunstâncias em que uma descida mais lenta do que o esperado seja justificada, mas também haverá momentos em que as condições exigirão que o ritmo seja acelerado", disse Ramsden em discurso preparado para evento na Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, nesta sexta-feira, 28.

Ramsden disse também acreditar que os riscos para a meta do BoE de atingir inflação de 2% não sejam mais apenas para baixo. "Acho que (os riscos) são bilaterais, refletindo o potencial de cenários mais inflacionários assim como desinflacionários", afirmou, acrescentando, porém, que o processo desinflacionário do núcleo da inflação "segue intacto".