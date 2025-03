Fitch reafirma rating da Alemanha em 'AAA', com perspectiva estável

A Fitch Ratings reafirmou o rating de inadimplência do emissor de longo prazo em moeda estrangeira da Alemanha em 'AAA', com perspectiva estável.

Segundo a Fitch, o rating da Alemanha é sustentado por sua alta renda per capita, economia grande e diversificada, estrutura institucional sólida, altos superávits em conta corrente e posição de investimento internacional líquida positiva.

"O rating também é sustentado por um compromisso de longa data com o conservadorismo fiscal e seu status de emissor de referência na zona do euro, o que lhe proporciona grande flexibilidade de financiamento e custos excepcionalmente baixos de financiamento do governo".