Fitch reafirma rating do Reino Unido em 'AA-' com perspectiva estável

A Fitch projeta um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,2% em 2025 (de 0,9% em 2024), mais lento do que os 1,5% previstos na última revisão, em setembro.

"Isso se deve ao efeito de arrasto da atividade abaixo do esperado no início do ano, devido à confiança fraca dos consumidores e das empresas, ao impacto das exportações líquidas e ao esfriamento do mercado de trabalho. Prevemos que o crescimento se recuperará para 1,7% em 2026, refletindo o repasse da flexibilização da política monetária e alguma recuperação nos investimentos".