Ibovespa cai 1,60%, abaixo de 123 mil, com Trump e Gleisi; na semana, -3,41%

Com bate-boca transmitido pela TV entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Volodymyr Zelensky (Ucrânia) sobre o conflito no Leste Europeu, e escolha de Gleisi Hoffmann para a coordenação política no Brasil, o Ibovespa buscou novas profundezas ao longo da tarde, perdendo a linha dos 123 mil pontos no pior momento, em baixa na casa de 1,7%, aos 122.658,78 pontos, no menor nível intradia desde 27 de janeiro. E ao fim, o índice da B3 ainda mostrava perda de 1,60%, aos 122.799,09 pontos, com giro bem reforçado a R$ 36,2 bilhões nesta sexta-feira que precede longo intervalo sem negócios no Brasil, na segunda e na terça, e sessão mais curta na quarta de cinzas, com cenário externo que ganha efervescência.

No início da tarde deste fim de mês, o noticiário já tinha relevo com a confirmação de que Gleisi Hoffmann assumirá a coordenação política do governo, por escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - uma opção que pode ser lida como reforço da inclinação populista na metade final da administração, assim como enfraquecimento adicional do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e possibilidade de interações ainda mais ruidosas com o Congresso, pelo perfil ideológico que se atribui à futura ministra das Relações Institucionais.

"O ideal para uma posição de articulação política entre o Congresso e o Executivo seria alguém com perfil mais ao centro, com nível de diálogo amplo, diferentemente de Gleisi Hoffmann, conhecida por posicionamentos duros e rigorosos como um quadro do PT - o que deixa o mercado mais preocupado, em momento em que ainda se pensa na situação fiscal", diz Matheus Massote, sócio da One Investimentos. "É preciso ver como Haddad ficará nessa situação", acrescenta.