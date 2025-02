Ibovespa cai quase 1% e dólar sobe a R$ 5,88 com escolha de Gleisi para ser ministra

O Ibovespa acentuou a queda, perdeu a marca dos 124 mil pontos e adotou uma série de mínimas apesar da alta em Nova York no período da tarde desta sexta-feira, 28. A deterioração ocorre em meio à escolha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para ser a ministra de Relações Institucionais (SRI) no lugar de Alexandre Padilha, anunciado como próximo ministro da Saúde.

"Parece piada", pontua o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. "Ela é muito mal vista até mesmo por parlamentares, não só pelo mercado. O temor é que ajudará a piorar a questão de articulação do governo que já não se tem", diz Laatus.

O principal indicador da B3 já vinha em tendência de baixa dada a cautela devido à folga de carnaval que deixará o mercado fechado até a manhã de quarta-feira que vem, em meio à entrada em vigor das tarifas de Trump na semana que vem a alguns países.