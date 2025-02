Lula: protecionismo reforça necessidade de integração do Brics e de plataforma de pagamentos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a "escalada protecionista" reforça a necessidade de integração econômica dos países do Brics. Afirmou ainda que a presidência brasileira do bloco está comprometida com o desenvolvimento de plataformas de pagamentos e outras medidas de superação de entraves à cooperação do Brics.

Lula deu as declarações em discurso na abertura da reunião de sherpas do Brics, em Brasília, na quarta-feira, dia 26 de fevereiro.

"A atual escalada protecionista na área do comércio e investimentos reforça a importância de medidas que busquem superar os entraves à nossa integração econômica. Aumentar as opções de pagamentos significa reduzir vulnerabilidade e custos. A presidência brasileira está comprometida com o desenvolvimento de plataformas de pagamentos completamente voluntárias, acessíveis, transparentes e seguras", disse o presidente brasileiro.