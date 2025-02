PIB da Índia tem alta anual de 6,2% no terceiro trimestre fiscal de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia registrou crescimento de 6,2% no terceiro trimestre fiscal de 2024 (outubro a dezembro), ante igual período do ano anterior, segundo a leitura publicada nesta sexta-feira, 28, pelo Mospi, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado representa uma aceleração ante o avanço anual de 5,6% registrado no segundo trimestre fiscal do ano passado.