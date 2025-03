Santander Brasil alcança R$ 100 bilhões em previdência privada

O Santander Brasil, por meio da parceria com a Zurich Santander, atingiu a marca de R$ 100 bilhões em ativos sob gestão em previdência privada. O volume representa um crescimento de 16% entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, e, segundo o banco, é fruto de uma estratégia de incremento das carteiras de fundos focados no longo prazo, com a gestão realizada em conjunto entre Santander, Zurich Santander e Santander Asset Management.

"Trabalhamos fortemente para chegar à marca dos R$ 100 bilhões de ativos sob gestão. E alcançar esse volume demonstra que estamos no caminho certo e com assertividade nas nossas estratégias, para manter a principalidade no cliente, nosso maior ativo", afirmou Gustavo Lendimuth, responsável sênior de Oferta e Mercado do Santander. "Queremos seguir ampliando a proposta de valor para o nosso cliente investir, ainda mais, nos seus projetos de longo prazo", acrescenta John Liu, diretor de Previdência e Investimentos da Zurich Santander.

Responsável pela distribuição dos planos de previdência da Zurich Santander, o Santander reforçou ao longo dos últimos anos o time comercial, contratando mais de 1,6 mil de assessores de investimentos para uma atuação focada na estratégia AAA. Além disso, desde 2020, o Santander disponibilizou para seus clientes mais de 50 novos fundos focados em previdência, que captaram R$ 20 bilhões até fevereiro de 2025.