União e Eletrobras chegam a acordo sobre poder de voto

As negociações entre a Eletrobras e o governo têm origem numa ação da Advocacia Geral da União (AGU), do início da atual gestão federal, que questionando as condições do processo de privatização da companhia, realizada durante o governo de Jair Bolsonaro. A ação direta de inconstitucionalidade (Adin) da AGU questiona também a restrição do poder de voto do governo na Eletrobras.

Para aumentar a pressão sobre a Eletrobras, em 2023 o governo Lula foi ao STF para reforçar sua discordância com um trecho do termo de privatização que proíbe acionistas de exercer votos em número superior a 10%. A ação está sob a relatoria do ministro Kassio Nunes Marques, que determinou o acordo.

Para a AGU, esse dispositivo fere o princípio da razoabilidade, considerando que a União tem 42% das ações da empresa. Esse argumento, porém, é visto com ressalvas, já que o modelo da privatização da Eletrobras, que transformou a empresa em uma corporation (empresa privada sem acionista controlador), foi aprovado pelo Congresso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.