Shell avalia venda de ativos químicos nos Estados Unidos e na Europa

A Shell está avaliando uma potencial venda de seus ativos químicos na Europa e nos Estados Unidos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A operação seria parte de um esforço contínuo para reorientar seus negócios nas operações mais lucrativas.

A empresa de petróleo e gás natural está trabalhando com o Morgan Stanley em uma revisão estratégica de suas operações químicas, disseram as fontes. O processo está nos estágios iniciais e a Shell ainda não se comprometeu com nenhuma decisão final, acrescentaram.

Entre os ativos incluídos sob avaliação está a instalação de Deer Park no Texas. Ali a Shell produz uma variedade de produtos químicos, como olefinas leves e pesadas, que podem ser usadas para fazer produtos farmacêuticos, detergentes, adesivos e revestimento de fios. A operação está localizada ao lado de uma refinaria, na qual a Shell vendeu sua participação anteriormente.