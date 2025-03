Abiec confirma suspensão de importação de carne de 3 empresas brasileiras pela China

No pronunciamento, a associação destaca que os demais estabelecimentos habilitados seguem operando normalmente, assegurando o fluxo das exportações de carne bovina brasileira ao mercado chinês.

A Abiec afirma ainda que, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), segue em diálogo com as autoridades competentes "para garantir a rápida resolução da questão". A entidade encerra a nota dizendo que "o Brasil reafirma sua confiança na robustez do controle sanitário nacional, conduzido pelo Mapa, e segue trabalhando ativamente para solucionar os questionamentos apresentados com celeridade, garantindo a segurança e qualidade da carne bovina exportada".

Procurada, a JBS afirmou que, por ser um tema setorial, o assunto está sendo tratado pela Abiec.