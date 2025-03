Bolsas da Europa fecham em alta, com expectativa de gastos com defesa e decisão de juros do BCE

A ação da alemã Hensoldt subia 22,25%, a do fabricante da Alemanha Renk Group avançava 18,9%, a da italiana Leonardo ganhou 16,13%, de acordo com cotações preliminares. A britânica Rolls-Royce ascendeu 4,95%. Para analistas do HSBC, empresas do setor devem ser reclassificadas, considerando a maior certeza sobre as trajetórias de gastos com defesa.

O mercado espera que o BCE anuncie nesta semana redução de 25 pontos-base (pb) em suas taxas de juros. Nesta segunda-feira, a presidente do Conselho de Supervisão do BCE, Claudia Buch, destacou em discurso que o nível de inadimplência na zona do euro ainda é baixo, de 2,3%, mas há sinais de deterioração, em particular na Alemanha e na Áustria. Fontes ouvidas pelo Financial Times dizem que o Deutsche Bank entrou em conflito com o BCE ao longo de 2024 sobre preocupações de que o credor alemão pode estar subestimando quantos empréstimos iriam "azedar".

*Com informações da Dow Jones Newswires.