Bolsas de NY caem e Nasdaq mais de 2% após Trump confirmar tarifas a México e Canadá

Na semana que vem, no dia 12, estão previstas tarifas sobre o aço e o alumínio, e no dia 2 de abril "tarifas recíprocas", ainda não especificadas, e tarifas sobre produtos agrícolas, conforme anúncio feito hoje por Trump.

A confirmação das tarifas a Canadá, México e China ocorre no mesmo dia em que dados sobre o setor industrial dos Estados Unidos mostraram sinais de fraqueza na indústria do país, bem como impactos negativos da política de taxar importações. O assunto foi comentado inclusive pelo megainvestidor Warren Buffet. Em entrevista à CBS News, ele classificou as tarifas como "um ato de guerra" e "um imposto sobre bens".

Em relatório, a corretora Charles Schwab destaca que há um "nível épico" de incerteza em torno das políticas do governo Trump, sejam elas em relação a tarifas ou cortes de gastos. "As menções a tarifas em teleconferências de empresas superaram os níveis da guerra comercial de 2018", diz o documento, que menciona também a piora do quadro macroeconômico, com destaque para a previsão do Federal Reserve de Atlanta de contração de 2,8% no Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre.

Isso, acrescenta a corretora, levou a uma busca por setores mais defensivos nas bolsas americanas, como o de saúde e o financeiro, e à piora no desempenho dos papéis de tecnologia, que sofrem pressão adicional das preocupações com o mérito de investimentos elevados em inteligência artificial.

O Nasdaq Composto foi o índice mais perdedor nesta segunda-feira, com queda de 2,64%. A Nvidia registrou um dos recuos mais intensos, de 8,69%. Destaque negativo também para a Amazon (-3,42%). O índice S&P 500 caiu 1,76%, enquanto o Dow Jones fechou em queda de 1,48%.