É preciso fazer o possível para concluir união bancária, afirma integrante do BCE

Ela pediu mais recursos para o Conselho Único de Resolução bancária conseguir fazer a cobertura também dos bancos médios, e destacou que na Europa, diferentemente do recomendado pelos padrões internacionais, não há um mecanismo para prover liquidez aos bancos que precisem ser desmontados de forma ordenada.

Buch também ressaltou que é preciso avançar com o mecanismo de garantia de depósitos europeu, para reduzir os laços entre os países da zona do euro e as instituições bancárias.

"Os pedidos para um relaxamento da regulação bancária para aumentar a competitividade e o crescimento podem parecer tentadores. Mas no final do dia, são necessárias reformas para abordar as raízes dos problemas do crescimento fraco, estimular a inovação e permitir que as empresas colham mais benefícios do mercado único".

"A esperança de que uma supervisão e uma regulação mais frouxas compensariam na forma de mais crescimento provavelmente continuará ilusória", afirmou.