PMI industrial do Reino Unido cai a 46,9 em fevereiro, menor nível em 14 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido caiu de 48,3 em janeiro para 46,9 em fevereiro, menor nível em 14 meses, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta segunda-feira, 3. O resultado do mês passado ficou ligeiramente acima da prévia, de 46,4. O número abaixo de 50, no entanto, mostra que a manufatura britânica segue em contração.