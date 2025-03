Trump faz preço de criptomoedas ir às alturas após anunciar plano de reserva estratégica

Os preços das criptomoedas saltaram após o surpreendente anúncio do presidente Donald Trump de que deseja que o governo dos EUA compre e mantenha uma variedade de ativos digitais em um fundo de reserva estratégica, um anúncio que destaca as crescentes tentativas de Trump de usar os voláteis preços das criptomoedas como um barômetro de seu apoio público.

Trump disse em suas redes sociais no domingo que sua administração está trabalhando para criar uma "Reserva Estratégica de Cripto" que incluirá as criptomoedas menos conhecidas XRP, solana e cardano. Ele mais tarde fez outra publicação dizendo que sua reserva planejada também incluiria bitcoin e ether, as duas criptomoedas mais populares.

O anúncio ajudou os preços das criptos a se recuperarem, pelo menos temporariamente, após vendas recentes. O Bitcoin estava sendo negociado em torno de US$ 90 mil (R$ 531 mil) nesta segunda-feira, 3, depois de ter caído abaixo de US$ 80 mil (R$ 472 mil) na semana passada. XRP, solana e cardano viram picos massivos em seus preços após o anúncio de Trump no domingo, seguido por um declínio mais gradual até a manhã de segunda-feira.