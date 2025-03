Bolsas da Europa operam em queda, puxada por recuo de ações de montadoras e tarifas dos EUA

Segundo a Quilter Investors, uma queda nos papéis das montadoras europeias acontecia por conta da política tarifária, já que, somado ao temor, embora os principais fabricantes da Europa tenham fábricas nos EUA, eles dependem de uma cadeia de suprimentos estabelecida que importa peças do Canadá e do México.

No horário citado, a ação da italiana Ferrari amargurava queda de 2,20%, a alemã Volkswagen perdia 3,85%, a sueca Volvo recuava 3,29%, enquanto a francesa Renault cedia 4,59%.

Investidores também seguem acompanhando os desdobramentos do acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. De acordo com o CaixaBank Research, na zona do euro, um "sentimento otimista" foi renovado, com esperanças de que um cessar-fogo para o conflito na Europa Oriental seja alcançado.