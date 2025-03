CME: corte de juro de 75pb pelo Fed se torna principal aposta em 2025, seguida por 100pb

O mercado aumentou as chances estimadas de uma redução acumulada de 75 pontos-base (pb) nos juros pelo Federal Reserve (Fed) em 2025, que chegaram a 31,9% no fim da manhã desta terça-feira, 4, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group. Essa é a principal aposta do mercado neste momento, mas se ampliou consideravelmente a probabilidade de cortes ainda mais acentuados no decorrer do ano, com a chance de redução acumulada de 1 ponto porcentual chegando a 25,6%.

As chances de manutenção dos juros em 2025 vieram diminuindo nas últimas semanas e agora são estimadas em apenas 0,9%, de acordo com o CME.

Junho continua despontando como o mês mais provável (87,3%) para a retomada dos cortes de juros, com expectativa de corte de 0,25 ponto porcentual (estimativa de 50,4%), enquanto as apostas para redução de 0,50 ponto porcentual eram de 33,5%.