'Estamos determinados a reduzir as taxas de juros', diz secretário do Tesouro dos EUA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, prometeu fazer desregulação para os bancos e que o governo americano está empenhado em reduzir as taxas de juros. Ele também criticou a China, afirmando que o modelo de exportação do país asiático é "inaceitável".

"Estamos determinados a reduzir as taxas de juros", disse Bessent em entrevista na manhã desta terça-feira, 4, à rede de TV Fox News. O secretário disse que os bancos vão voltar a emprestar e o governo de Donald Trump vai continuar ganhando a confiança de pequenos negócios. "A inflação está desacelerando, mas ainda não de volta na área da meta do Federal Reserve", afirmou.

Em dia que Trump prometeu adotar tarifas no Canadá e México, Bessent falou da China, dizendo que os fabricantes exportadores da China vão "absorver as tarifas". A China, disse ele, está no meio de uma crise financeira agora.