Fundadores da Tok&Stok propõem compra da Mobly

A família Dubrule, fundadora da Tok&Stok, manifestou intenção de formular uma oferta de aquisição de ações da Mobly, menos de um ano após a união das companhias, processo ao qual os fundadores se opuseram, mas foram vencidos.

Os termos da nova proposta foram oficializados por meio de uma carta enviada à companhia na última sexta-feira, segundo comunicado ao mercado. O documento, assinado por Régis Edouard Alain Dubrule, Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule e Paul Jean Marie Dubrule, diz que a intenção é obter o controle da companhia e até 100% do capital.

A oferta pública de ações (OPA) proposta prevê a aquisição da totalidade das ações da Mobly (122.763.403), com o preço de R$ 0,68 por ação. O valor é 51% menor do que o do fechamento do papel na última sexta-feira (R$ 1,35). Por causa do carnaval, a Bolsa não funcionou ontem, e deve reabrir apenas amanhã às 13h. Com o preço proposto, a operação somaria cerca de R$ 83,4 milhões.