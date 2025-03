Huawei nega susto com tarifas dos EUA e se diz mais preocupada consigo mesma na América Latina

No Brasil, a multinacional tem duas fábricas de equipamentos de internet móvel e fixa, em Jundiaí (SP) e Manaus, respectivamente. A empresa já é fornecedora de antenas, fibra ótica e estações 4G e 5G para as operadoras. No momento, trabalha para a chegada futura do 5.5G. As teles TIM, Vivo e Claro são clientes e já anunciaram testes com a nova tecnologia, mas ainda sem data para o lançamento comercial. Outro grande mercado é o de provedores de banda larga.

A Huawei pretende também se popularizar entre o grande público, com lançamentos voltados ao consumidor final, desde fones, relógios digitais a celulares. "No Brasil, Colômbia e México voltamos ao mercado de dispositivos no ano passado. Vocês começarão a ver novamente nossos eventos de lançamentos", comentou Zhu, projetando avanços já este ano.

O grande desafio para a Huawei é voltar a montar uma posição no setor de celulares, dada a barreira imposta pelos Estados Unidos. Ainda no primeiro governo Trump, as empresas americanas foram proibidas de fazer negócios com a Huawei. Na prática, a chinesa ficou sem poder usar os sistemas operacionais Android IOS nos seus celulares, sendo forçada a desenvolver um sistema próprio. O problema, entretanto, é a falta de aplicativos queridos do público ocidental - como Whatsapp e Instagram - nos celulares da chinesa.

Por isso, a multinacional está buscando alternativas que possam estimular a demanda, como incentivo a desenvolvedores para criar outros aplicativos que possam se tornar um hit do público. "No futuro, os smartphones da Huawei vão estar rodando fora da China, baseados em nosso próprio sistema operacional. Agora, para o mercado global, incluindo o Brasil, o foco é aquecer nossos ecossistemas", contou Zhu.

*O jornalista viajou a Barcelona a convite da Huawei