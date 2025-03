Por mais concessões, Trump redobra aposta em tarifaço a México e Canadá

O próprio Trump, em sua rede social, a Truth Media, deu a entender que estava satisfeito com as medidas adotadas pelos vizinhos há um mês. "As travessias ilegais de fronteira no mês passado foram as mais baixas já registradas", escreveu, sem dar detalhes.

"Como é de costume com o presidente Trump, ficaremos na dúvida até o último minuto", disse Ron Baumgarten, da consultoria BakerHostetler, que trabalhou no Departamento de Comércio no primeiro mandato do republicano.

NOVAS TAXAS

Ontem, Trump anunciou novas tarifas para produtos importados. Na Truth Media, ele pediu aos agricultores do país que se preparassem para vender "dentro" dos EUA. "As tarifas serão aplicadas ao produto externo em 2 de abril", escreveu. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.