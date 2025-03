Reino Unido será afetado mesmo se for poupado de tarifas de importação dos EUA, diz ministra

"Não sou ingênua, não será uma coisa fácil de conseguir por motivos que todos nós entendemos. Precisa haver um 'toma lá, dá cá' em ambos os lados, reconhecemos isso", disse a ministra. Ela acrescentou, porém, que um acordo com os Estados Unidos não pode ser uma escolha entre os americanos e os parceiros comerciais europeus.

Reeves também defendeu o plano do governo do Reino Unido para aumentar os gastos com defesa a 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB), com as despesas sendo pagas por reduções nos programas de ajuda internacional financiados pelo governo britânico.

"Eu encontrei com os outros ministros de Finanças da Europa na reunião do G20, houve reconhecimento de precisamos melhorar para suprir as necessidades de defesa do nosso continente", acrescentou.