Bayer registra prejuízo no 4º trimestre, mas vendas superam expectativas

As vendas na divisão Crop Science, que inclui produtos agrícolas, cederam 4,4% no quarto trimestre, para 5,385 bilhões de euros. Segundo a Bayer, as vendas de sementes de milho foram pressionadas pelo recuo da área plantada na América Latina e América do Norte. Além disso, houve recuo no segmento de herbicidas e fungicidas. As perdas foram limitadas por avanços no segmento de sementes de soja, inseticidas, sementes de algodão e sementes de vegetais.

Por região, a América Latina obteve a maior queda nas vendas de Crop Science no último trimestre de 2024, com 2,151 bilhões de euros, 14,2% abaixo do quarto trimestre de 2023. Houve recuo, ainda, na região que abrange Europa, Oriente Médio e Ásia, que somou 570 milhões de euros (-6,6%). Apesar disso, a América do Norte teve alta de 3,5% nas vendas, para 2,014 bilhões de euros, enquanto a região da Ásia Pacífico cresceu 14,6%, com 650 milhões de euros em vendas.

Já na divisão de produtos farmacêuticos, as vendas subiram 1,7% no trimestre, para 4,658 bilhões de euros. As vendas de saúde ao consumidor registraram aumento de 3,5% no trimestre, para 1,567 bilhão de euros.

Resultado do ano

A Bayer reduziu seu prejuízo líquido de 2,941 bilhões de euros em 2023 para 2,552 bilhões de euros em 2024. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) antes de itens especiais caiu 13,5% em igual comparação, para 10,123 bilhões de euros. Já as vendas tiveram redução de 2,2% no ano, para 46,606 bilhões de euros.

Em todo o ano de 2024, as vendas na divisão Crop Science cederam 2%, para 22,259 bilhões de euros. A Bayer atribuiu o resultado aos altos estoques nos canais, preços mais baixos de ingredientes ativos, pressão dos genéricos e preços mais baixos das commodities. Todas as regiões apresentaram queda nas vendas, com exceção da América do Norte.