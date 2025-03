Bolsas da Europa fecham em alta com liderança de Frankfurt; Londres destoa

Na Alemanha, a aliança conservadora, que venceu a eleição parlamentar, anunciou que buscará afrouxar as regras de endividamento, de forma a permitir a ampliação de gastos com defesa. A notícia impulsionou as ações alemãs e juro do Bund, o título soberano do país.

No segmento de defesa, as ações da Rheinmetall (+6,9%) e Renk (+6,8%) avançaram em Frankfurt. A BAE Systems ganhou 3,3% em Londres. A Thales (+7,6%), em Paris, e Leonardo (+3,9%), em Milão, também apresentaram ganhos.

A Bayer teve alta de 4,1%. Os resultados da empresa mostraram algumas surpresas positivas, mas os desafios ao desempenho subjacente permanecem, escreveram analistas do Deutsche Bank. As vendas do quarto trimestre, o EBITDA ajustado e o lucro por ação ajustado superaram as expectativas, em grande parte devido às vendas ligeiramente melhores.

Do noticiário macroeconômico, o PMI de serviços da zona do euro caiu, enquanto a inflação ao produtor (PPI) do bloco mostrou forte aceleração em janeiro.