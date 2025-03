Crédito imobiliário via poupança cresce 40,3% em 1 ano e soma R$ 13,5 bi em janeiro, diz Abecip

O crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 13,5 bilhões em janeiro deste ano, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). O volume é 40,3% maior que o do mesmo mês de 2024, mas 23,5% menor que o de dezembro do ano passado.

Janeiro de 2025 teve a segunda melhor marca histórica para o mês, de acordo com a Abecip.

O banco que teve a maior liberação de recursos foi a Caixa Econômica Federal, que destinou R$ 5,224 bilhões para a aquisição e a construção de imóveis. Logo em seguida veio o Itaú Unibanco, com R$ 3,683 bilhões distribuídos.