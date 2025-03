Dólar cai 2,71% e volta para R$ 5,75 com alívio em tarifas e Fed no radar

Com início dos negócios às 13h nesta Quarta-Feira de Cinzas, o dólar abriu em queda firme e já recuava mais de 2% antes da primeira meia hora de pregão. Com mínima a R$ 5,7525, a moeda fechou a R$ 5,7560, em baixa de 2,71%, após ter avançado 3,24% na semana passada. No ano, a divisa acumula desvalorização de 6,86%.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes, o índice DXY caiu mais de 1%, furando o piso dos 105,000 pontos, com mínima aos 104,259 pontos no fim da tarde. Destaque para a baixa de mais de 1,5% em relação ao euro, diante do aumento dos gastos da União Europeia em defesa.

Relatório ADP mostrou que o setor privado dos EUA gerou 77 mil empregos em fevereiro, bem abaixo das expectativas (143 mil). As atenções se voltam agora ao relatório oficial de emprego (payroll) na sexta-feira, 7. De outro lado, dados do setor de serviços e de encomendas à indústria vieram melhores que o esperado.

Monitoramento de ferramenta do CME Group mostram chances superiores a 30% de corte de 75 pontos-base na taxa básica americana neste ano, com junho despontando como o mês mais provável para a redução inicial, com mais de 80% de probabilidade.

"A mudança de narrativa deu força para as moedas emergentes, já que agora se espera que o Fed implemente medidas de alívio mais abrangentes do que o Banco Central Europeu nos próximos 12 meses", afirma, em nota, a economista-chefe da gestora americana VanEck, Natalia Gurushina, acrescentando que os adiamentos de última hora em imposição de tarifas também "estão ajudando" os mercados emergentes.

À tarde, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse em entrevista a Fox News que Trump está inclinado a excluir o mercado do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês) do processo de aumento de tarifas. Em seguida, contudo, Trump comentou que os esforços do Canadá para conter o contrabando de fentanil aos EUA ainda não são "bons o suficiente". A Casa Branca informou que Trump vai conceder prazo de 1 mês para aplicação de tarifas apenas a veículos da USMCA.