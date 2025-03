Emprego nos EUA registrou ligeiro aumento no geral, aponta Livro Bege do Fed

"Contatos em vários distritos disseram que a crescente incerteza sobre a imigração e outros assuntos estava influenciando a demanda presente e futura de trabalho", pontuou o documento.

Do lado das pressões salariais, o documento expôs que os salários cresceram em um ritmo entre modesto e moderado, o que configurou um ritmo ligeiramente mais lento do que o relatório anterior, com vários distritos observando condições mais fáceis no que se refere às pressões por salários, retratou o documento do Fed.