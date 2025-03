Indústria transformadora exibiu receio com mudança em política comercial, diz Livro Bege do Fed

A atividade econômica, no geral, aumentou ligeiramente desde meados de janeiro nos Estados Unidos, segundo o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgado nesta quarta-feira, 5. Mas os contatos feitos junto à indústria transformadora, desde produtos petroquímicos a equipamento de escritório, revelaram preocupações sobre o impacto potencial da iminente mudanças na política comercial, atestou o documento.

Ainda em relação à atividade, seis distritos não relataram nenhuma mudança no ritmo de crescimento, quatro relataram expansão modesta ou moderada e dois observaram contrações leves.

Os gastos do consumidor foram mais baixos, no geral, com relatos de procura sólida por bens essenciais. Mas a procura por itens discricionários se mostrou sensível ao aumento de preços, especialmente entre compradores de baixa renda, pontuou o documento.