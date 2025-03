Janus Henderson: empresas brasileiras pagaram US$ 22,4 bi em dividendos em 2024

As empresas brasileiras distribuíram 9% menos dividendos em 2024 em relação a 2023, resultado alimentado por uma queda de 28,7% no último trimestre do ano, mostra o Índice Global de Dividendos da Janus Henderson. Em números absolutos, as companhias locais citadas no levantamento entregaram US$ 22,4 bilhões a acionistas no período.

A Petrobras responde por quase metade do valor total, com US$ 10,83 bilhões, a estatal foi a 14ª colocada do ranking mundial. A segunda brasileira foi a Vale, com US$ 4,16 bilhões, apesar da forte queda que afetou quase todo o setor de mineração.

Entre os mercados emergentes, a China representa o melhor resultado. Os dividendos aumentaram 17,8% em 2024, atingindo recorde de US$ 62,7 bilhões.