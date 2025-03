Japão/BoJ: Uchida diz que busca oportunidades para novos aumentos nos juros, mas sem pressa

Uchida espera que a inflação subjacente atinja cerca de 2% em algum momento entre outubro de 2025 e março de 2027, ajudada pelo crescimento salarial.

Em relação ao cenário global, o vice-presidente do BoJ observou que as incertezas permanecem altas, incluindo o impacto da política econômica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "O curso futuro desses fatores e expectativas a respeito deles terão um impacto no sentimento de empresas e famílias, não apenas nos Estados Unidos, mas também ao redor do mundo, e nos desenvolvimentos dos mercados financeiros e de capitais globais." Fonte: Dow Jones Newswires.