JBS converte 11 milhões de litros de óleo usado em biodiesel em 2024, alta de 154% ante 2023

O programa atua em Lins (SP), Curitiba (PR) e Campo Verde (MT), com impacto em mais de 90 municípios de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Santa Catarina, alcançando potencialmente 10 milhões de pessoas.

Além da destinação ambientalmente correta do resíduo, a compra do óleo usado de estabelecimentos comerciais, escolas e instituições gera renda para os parceiros do projeto e pode reduzir os custos das cidades com saneamento básico, ao evitar o entupimento de redes de esgoto.